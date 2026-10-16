¿Gigantismo en la UPR?: el caso de Utuado
Los cambios demográficos, por sí solos, no parecen explicar la magnitud del desplome estudiantil, opina Julio César Hernández
16 de octubre de 2026 - 9:30 PM
16 de octubre de 2026 - 9:30 PM
En años recientes, la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Utuado ha experimentado una drástica reducción en su matrícula estudiantil. Algunos sectores han utilizado esta contracción como evidencia de las supuestas ineficiencias administrativas y del gigantismo institucional de la UPR. El argumento descansa, principalmente, en que la reducción en el número de estudiantes ha provocado un incremento en el costo promedio por alumno. Sin embargo, esta interpretación ignora factores económicos y demográficos que podrían explicar el comportamiento de la matrícula universitaria, particularmente en las regiones rurales de la isla.
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