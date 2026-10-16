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Julio César HernándezJulio César Hernández
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prima:¿Gigantismo en la UPR?: el caso de Utuado

Los cambios demográficos, por sí solos, no parecen explicar la magnitud del desplome estudiantil, opina Julio César Hernández

16 de octubre de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La UPR en Utuado se dedica mayormente al estudio de ciencias agrícolas. (GFR Media)
De 2017 a 2024, la matrícula de la UPR en el campus utuadeño se redujo de 1,469 a 334 estudiantes, destaca Julio Hernández (GFR Media)

En años recientes, la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Utuado ha experimentado una drástica reducción en su matrícula estudiantil. Algunos sectores han utilizado esta contracción como evidencia de las supuestas ineficiencias administrativas y del gigantismo institucional de la UPR. El argumento descansa, principalmente, en que la reducción en el número de estudiantes ha provocado un incremento en el costo promedio por alumno. Sin embargo, esta interpretación ignora factores económicos y demográficos que podrían explicar el comportamiento de la matrícula universitaria, particularmente en las regiones rurales de la isla.

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ACERCA DEL AUTOR
Julio César Hernández

Julio César Hernández

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El autor es catedrático en el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Recinto Universitario de Mayagüez. Además, es el presidente electo de la Asociación d Economistas de Puerto Rico.
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