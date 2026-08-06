En 2022, el 85% de muertes por sobredosis de opioides por millón de habitantes reportadas en el mundo correspondió a casos registrados en Estados Unidos y Puerto Rico. Esto no debe extrañarnos. Desde el inicio de la guerra contra las drogas declarada por el presidente Richard Nixon, los recursos fiscales se concentran en control del mercado y criminalizar a usuarios por posesión y consumo de ciertas drogas, generando las tasas globales más altas de encarcelación por mil habitantes, en lugar de proveer tratamiento efectivo.

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