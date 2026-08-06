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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Giro federal ante el uso de opiodes en las cárceles

El tratamiento efectivo con medicamentos facilitará la reinserción social exitosa, opine Salvador Santiago Negrón

6 de agosto de 2026 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La naloxona es un antagonista de los receptores opioides,usado en el tratamiento de la intoxicación aguda. Foto Xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Arajo | 2021 Drogas, intercambio, (xavier.araujo@gfrmedia.com)

En 2022, el 85% de muertes por sobredosis de opioides por millón de habitantes reportadas en el mundo correspondió a casos registrados en Estados Unidos y Puerto Rico. Esto no debe extrañarnos. Desde el inicio de la guerra contra las drogas declarada por el presidente Richard Nixon, los recursos fiscales se concentran en control del mercado y criminalizar a usuarios por posesión y consumo de ciertas drogas, generando las tasas globales más altas de encarcelación por mil habitantes, en lugar de proveer tratamiento efectivo.

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