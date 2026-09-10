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prima:Gloria Steinem: aprender a mirar desde el otro lado

El legado de Steinem también interpela a los hombres. Nos obliga a preguntarnos qué privilegios hemos recibido sin ganarlos, opina Julio Fontanet

10 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El legado de Steinem también interpela a los hombres. Nos obliga a preguntarnos qué privilegios hemos recibido sin ganarlos, opina Julio Fontanet (Kathy Willens)

Todo ser humano debería ser consciente de que, a pesar de las diferencias biológicas entre un hombre y una mujer, ambos deben tener los mismos derechos; además, las mismas oportunidades dentro de las diferencias. Por otro lado, todo hombre debería reconocer que la igualdad entre mujeres y hombres todavía no es una realidad plena. Se debe admitir, también, que los aportes de Gloria Steinem y de muchas otras mujeres han sido decisivos para avanzar en esa dirección. Sus luchas han permitido cuestionar privilegios, denunciar injusticias y abrir espacios que durante mucho tiempo fueron negados a las mujeres.

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ACERCA DEL AUTOR
Julio Fontanet

Julio Fontanet

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El autor es abogado y decano en la Escuela de Derecho en la Universidad Interamericana. Presidió el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de 2004 a 206. Ha colaborado...
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