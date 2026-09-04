Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
4 de septiembre de 2026
82°Lluvias dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ibelle AyalaIbelle Ayala
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Hostos: todos a bordo

El pensamiento de Eugenio María de Hostos nos recuerda que la educación trasciende la mera transmisión de conocimientos

4 de septiembre de 2026 - 9:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Eugenio María de Hostos concebía la educación como una herramienta esencial para la formación integral del ser humano y el progreso de los pueblos. Su pensamiento nos recuerda que la educación trasciende la mera transmisión de conocimientos, escribe Ibelle Ayala. (ALBERTO BARTOLOMEI)

Hablar de educación en Puerto Rico es hablar de retos, reconociendo las dificultades de un sistema que, durante décadas, navega entre cambios administrativos, procesos burocráticos, conflictos presupuestarios y decisiones que muchas veces se toman lejos de la realidad cotidiana de nuestras escuelas. Quienes vivimos la educación desde adentro sabemos que no siempre tenemos control sobre el rumbo. Sin embargo, hay algo sobre lo que sí podemos decidir: la manera en que asumimos nuestra responsabilidad frente a quienes esperan de nosotros una oportunidad para construir su futuro.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
EducaciónEugenio María de HostosEstudiantes
ACERCA DEL AUTOR
Ibelle Ayala

Ibelle Ayala

Arrow Icon
La autra es maestra de Español del sistema público de enseñanza y profesora universitaria a tiempo parcial.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: