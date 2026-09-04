Hablar de educación en Puerto Rico es hablar de retos, reconociendo las dificultades de un sistema que, durante décadas, navega entre cambios administrativos, procesos burocráticos, conflictos presupuestarios y decisiones que muchas veces se toman lejos de la realidad cotidiana de nuestras escuelas. Quienes vivimos la educación desde adentro sabemos que no siempre tenemos control sobre el rumbo. Sin embargo, hay algo sobre lo que sí podemos decidir: la manera en que asumimos nuestra responsabilidad frente a quienes esperan de nosotros una oportunidad para construir su futuro.

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