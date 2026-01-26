Impuesto al aire limpio y a la supervivencia
Si el gobierno quiere ayudar a la clase media, que lo haga con herramientas que no destruyan beneficios públicos esenciales, opina Luis Aníbal Avilés
26 de enero de 2026 - 11:00 PM
26 de enero de 2026 - 11:00 PM
La gobernadora ha defendido la eliminación de incentivos a los vehículos eléctricos y a la exención del IVU sobre placas solares y baterías con una frase que suena “de sentido común”. Ha señalado que eso no debe molestar a nadie porque son beneficios para ricos, los paneles son un lujo. El problema es que esa lógica confunde estatus con política pública. Y lo que está en juego aquí no es un “regalo” a quien puede. El asunto es determinar si Puerto Rico va a gravar dos herramientas que producen beneficios colectivos que van mucho más allá del precio.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: