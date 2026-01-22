Una reforma contributiva es la reestructuración del sistema tributario para hacerlo más justo, eficiente y sostenible, alineando la recaudación de impuestos con el crecimiento económico, la capacidad de pago de los contribuyentes y la prestación de servicios públicos. Debe responder a tres preguntas esenciales: quién paga, cuánto paga y para qué paga. Una verdadera reforma contributiva se mide por cuánto crecimiento económico genera, cuánta evasión reduce y cuánta confianza crea en los contribuyentes.

