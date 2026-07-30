Inercia, ni claque ni “clecas”
Sea cual sea la reforma contributiva, no debe enfocarse en la claque, no puede depender de la desidia de los “clecas”, ni soslayarse por la inercia apática, escribe Ernesto Zayas García
30 de julio de 2026 - 10:00 PM
30 de julio de 2026 - 10:00 PM
A tres lunes de que comience la próxima sesión legislativa, vuelve la cuenta regresiva para trabajar en una reforma contributiva implementable en el próximo ciclo, que, contrario a la percepción general del mes de abril, inicia en enero con la radicación de las primeras declaraciones informativas. Sea una versión del Ejecutivo, de la rama legislativa o una bola curva de la Junta de Supervisión Fiscal, resulta prioritario para el país tanto la transformación del sistema tributario como la del de permisos. A estas alturas, repetir los pilares que debe tener una reforma contributiva, en vez de redactarla, sería un ejercicio rumiante, por lo que intentaré no repetirlos aquí.
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