A tres lunes de que comience la próxima sesión legislativa, vuelve la cuenta regresiva para trabajar en una reforma contributiva implementable en el próximo ciclo, que, contrario a la percepción general del mes de abril, inicia en enero con la radicación de las primeras declaraciones informativas. Sea una versión del Ejecutivo, de la rama legislativa o una bola curva de la Junta de Supervisión Fiscal, resulta prioritario para el país tanto la transformación del sistema tributario como la del de permisos. A estas alturas, repetir los pilares que debe tener una reforma contributiva, en vez de redactarla, sería un ejercicio rumiante, por lo que intentaré no repetirlos aquí.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.