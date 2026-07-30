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Ernesto Zayas GarcíaErnesto Zayas García
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima: Inercia, ni claque ni “clecas”

Sea cual sea la reforma contributiva, no debe enfocarse en la claque, no puede depender de la desidia de los “clecas”, ni soslayarse por la inercia apática, escribe Ernesto Zayas García

30 de julio de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Fachada del Departamento de Hacienda. (GFR Media)
Ejemplo de necesidad imperante es el Departamento de Hacienda, que en 18 meses aún no cuenta con un subsecretario ni con un secretario auxiliar de Rentas Internas y Política Contributiva en propiedad, siendo estas históricamente figuras clave para la implementación de reformas contributivas, afirma Ernesto Zayas.

A tres lunes de que comience la próxima sesión legislativa, vuelve la cuenta regresiva para trabajar en una reforma contributiva implementable en el próximo ciclo, que, contrario a la percepción general del mes de abril, inicia en enero con la radicación de las primeras declaraciones informativas. Sea una versión del Ejecutivo, de la rama legislativa o una bola curva de la Junta de Supervisión Fiscal, resulta prioritario para el país tanto la transformación del sistema tributario como la del de permisos. A estas alturas, repetir los pilares que debe tener una reforma contributiva, en vez de redactarla, sería un ejercicio rumiante, por lo que intentaré no repetirlos aquí.

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ACERCA DEL AUTOR
Ernesto Zayas García

Ernesto Zayas García

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El autor fue director de la Oficina de Incentivos para Negocios y Comisión de Cine de Puerto Rico. Es abogado, agrónomo y profesor universitario
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