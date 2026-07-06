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prima:Islas de calor urbano

Las “pausas de hidratación” en los juegos de la Copa Mundial de Fútbol son necesarias, escribe Katia Gil de Lamadrid

6 de julio de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las “pausas de hidratación” en los juegos de la Copa Mundial de Fútbol son necesarias, escribe Katia Gil de Lamadrid (Julia Demaree Nikhinson)

Seguramente ha escuchado el término “isla de calor urbano”. El mismo hace referencia al fenómeno de que en las áreas urbanas, carentes de vegetación, con alta densidad de espacios cubiertos de cemento y asfalto y con pocas superficies cubiertas de agua, ya sea fuentes y estanques artificiales, la temperatura es significativamente más alta que en los suburbios o zonas circundantes y espacios naturales. Este fenómeno se intensifica en aquellos asentamientos urbanos donde hay un uso intensivo de aparatos de refrigeración.

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Ola de calorCopa Mundial de fútbolDeforestaciónFIFA
ACERCA DEL AUTOR
Katia Gil de Lamadrid Pesant

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Catedrática, División de Artes Liberales, Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo
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