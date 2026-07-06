Seguramente ha escuchado el término “isla de calor urbano”. El mismo hace referencia al fenómeno de que en las áreas urbanas, carentes de vegetación, con alta densidad de espacios cubiertos de cemento y asfalto y con pocas superficies cubiertas de agua, ya sea fuentes y estanques artificiales, la temperatura es significativamente más alta que en los suburbios o zonas circundantes y espacios naturales. Este fenómeno se intensifica en aquellos asentamientos urbanos donde hay un uso intensivo de aparatos de refrigeración.

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