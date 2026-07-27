Hay figuras que pertenecen a una época. Otras pertenecen a la historia. José Celso Barbosa pertenece al futuro. Nacido en Bayamón en 1857, hijo de una familia humilde y afrodescendiente, conoció desde muy temprano las barreras que una sociedad profundamente estratificada imponía a quienes nacían con el color de piel equivocado (un prejuicio que todavía muchos niegan) y con escasos recursos económicos. Sin embargo, donde otros vieron obstáculos, Barbosa encontró razones para superarse. Su vida demuestra que el talento florece cuando la disciplina derrota al prejuicio.

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