Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de julio de 2026
88°Lluvias aisladas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Jean Peña PayanoJean Peña Payano
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:José Celso Barbosa: su piel de 1857 a 2026

La discriminación nunca logró definirlo, escribe Jean Peña Payano

27 de julio de 2026 - 4:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Conmemoración del natalicio del padre del movimiento estadista, José Celso Barbosa, llevada a cabo en el Cementerio Santa María Magdalena de Pazzis, Viejo San Juan. En la foto Ángel Cintrón coloca arreglo floral en la tumba del médico bayamonés. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media. José Celso Barbosa, Movimiento Estadista, Conmemoración (Carlos Rivera Giusti)

Hay figuras que pertenecen a una época. Otras pertenecen a la historia. José Celso Barbosa pertenece al futuro. Nacido en Bayamón en 1857, hijo de una familia humilde y afrodescendiente, conoció desde muy temprano las barreras que una sociedad profundamente estratificada imponía a quienes nacían con el color de piel equivocado (un prejuicio que todavía muchos niegan) y con escasos recursos económicos. Sin embargo, donde otros vieron obstáculos, Barbosa encontró razones para superarse. Su vida demuestra que el talento florece cuando la disciplina derrota al prejuicio.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
José Celso BarbosaRacismoDiscrimenXenofobiaestadidad
ACERCA DEL AUTOR
Jean Peña Payano

Jean Peña Payano

Arrow Icon
El autor es abogado y labora como Secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza. Además se desempeñó como asesor de asuntos legislativos.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: