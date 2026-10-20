Opinión
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La AEE que pudo haber sido y no fue
Si se cancela el contrato con LUMA, corresponderá revisar el proceso de selección del próximo operador privado, de manera que se garantice la contratación de un operador competente y costo efectivo, escribe Ramón Luis Nieves
20 de octubre de 2026 - 10:15 PM
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