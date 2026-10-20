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Ramón Luis NievesRamón Luis Nieves
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La AEE que pudo haber sido y no fue

Si se cancela el contrato con LUMA, corresponderá revisar el proceso de selección del próximo operador privado, de manera que se garantice la contratación de un operador competente y costo efectivo, escribe Ramón Luis Nieves

20 de octubre de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Entre 2014 y 2016, Puerto Rico aprobó cuatro leyes fundamentales para transformar la gobernanza energética, destaca Ramón Luis Nieves (Juan Alicea Mercado)

La política pública de la actual administración es cancelar el contrato de LUMA Energy, operadora de la red de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el servicio al cliente. El Tribunal Supremo de Puerto Rico deberá resolver las controversias sobre la validez de la extensión contractual autorizada en 2022.

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AEEEnergía eléctricaLUMA EnergyGobierno de Puerto Rico
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Ramón Luis Nieves

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El autor es abogado y fue senador por San Juan.
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