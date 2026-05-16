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Jasline E. Pérez PérezJasline E. Pérez Pérez
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prima:La ansiedad postparto no es el problema: es el síntoma de algo más profundo

Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada cinco mujeres experimenta trastornos de salud mental durante el embarazo o en el primer año posparto, destaca Jasline Pérez

16 de mayo de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Replantear la ansiedad postparto implica, además, cuestionar cómo se construye la maternidad en nuestra sociedad. Se espera que la madre sea emocionalmente fuerte, disponible y resiliente, sin considerar el impacto del cansancio, el aislamiento y la carga mental, afirma Jasline Pérez. (Shutterstock)

Cada vez más mujeres reportan sentirse ansiosas después de dar a luz, pero esta realidad sigue siendo minimizada o confundida con “lo normal”. La ansiedad postparto no solo afecta el bienestar de la madre, sino también su capacidad de adaptación en una etapa altamente vulnerable. A pesar de esto, muchas continúan en silencio, sin recibir apoyo ni validación. El problema no es que las madres estén ansiosas, sino que seguimos ignorando las condiciones que generan esa ansiedad.

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