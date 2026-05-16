Cada vez más mujeres reportan sentirse ansiosas después de dar a luz, pero esta realidad sigue siendo minimizada o confundida con “lo normal”. La ansiedad postparto no solo afecta el bienestar de la madre, sino también su capacidad de adaptación en una etapa altamente vulnerable. A pesar de esto, muchas continúan en silencio, sin recibir apoyo ni validación. El problema no es que las madres estén ansiosas, sino que seguimos ignorando las condiciones que generan esa ansiedad.

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