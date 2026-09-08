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Leticia Casalduc RabellLeticia Casalduc Rabell
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La apelación judicial en la era digital

A mayor facilidad para presentar un recurso, mayor será también la competencia por la atención de un foro más ocupado, señala Leticia Casalduc

8 de septiembre de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Para resolver con agilidad, el Tribunal depende de que la controversia se presente con precisión, claridad, pleno conocimiento del expediente, de los hechos y del derecho, y en cumplimiento de las normas apelativas, afirma Leticia Casalduc. (teresa.canino@gfrmedia.com)

A partir del 16 de junio de 2025, mi práctica de décadas como abogada de apelaciones se simplificó de la noche a la mañana. Se habilitó el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) para la presentación electrónica de los recursos y demás escritos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Este gran avance en el acceso a la justicia eliminó múltiples gestiones de copias, mensajería y reproducción, permitiendo la presentación remota de manera más eficaz y a menor costo.

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Leticia Casalduc Rabell

Leticia Casalduc Rabell

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La autora es abogada. Fue subprocuradora general de Puerto Rico.
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