La apelación judicial en la era digital
A mayor facilidad para presentar un recurso, mayor será también la competencia por la atención de un foro más ocupado, señala Leticia Casalduc
8 de septiembre de 2026 - 10:00 PM
8 de septiembre de 2026 - 10:00 PM
A partir del 16 de junio de 2025, mi práctica de décadas como abogada de apelaciones se simplificó de la noche a la mañana. Se habilitó el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) para la presentación electrónica de los recursos y demás escritos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Este gran avance en el acceso a la justicia eliminó múltiples gestiones de copias, mensajería y reproducción, permitiendo la presentación remota de manera más eficaz y a menor costo.
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