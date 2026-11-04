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Rafael Mejía GarcíaRafael Mejía García
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prima:La certificación que el agricultor no puede alcanzar

Cuando el proceso para acceder a un beneficio es más oneroso que el beneficio mismo, el agricultor racional lo abandona, opina Rafael Mejía

4 de noviembre de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Cuando los agricultores elegibles no logran acceder a los incentivos disponibles, la política pública pierde efectividad. Los beneficios existen en papel, pero no llegan a quienes los necesitan, destaca Rafael Mejía. (Shutterstock)

En Puerto Rico existe una certificación que puede ahorrarle miles de dólares al año a un agricultor. Reduce contribuciones, elimina el pago del IVU en insumos agrícolas, exime del pago al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) en terrenos bajo producción y facilita el acceso a incentivos económicos y programas gubernamentales. Se llama Certificación de Agricultor Bonafide y, sobre el papel, está disponible para cualquier persona cuya actividad principal sea la producción agrícola o pesquera. El problema es que obtenerla se ha convertido en un obstáculo que el Estado no ha corregido.

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Rafael Mejía García

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El autor es economista agrícola.
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