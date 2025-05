La carta y expresiones públicas de la Junta de Control Fiscal sobre los fondos federales es la sentencia de muerte para la colonia de Puerto Rico. Nos advierten que debemos liberarnos de la dependencia de los fondos federales, pero no ofrecen ni una sola estrategia para generar ingresos. No proponen desarrollo económico. No hay plan de inversión. Solo recortes. Solo austeridad. Solo más pobreza.