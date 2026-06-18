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Freeda Jusino SierraFreeda Jusino Sierra
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La confidencialidad como garantía del bienestar de la niñez

De aprobarse el Proyecto del Senado 1301, el país iría en retroceso en la protección de derechos que por décadas han buscado fortalecer la dignidad, la autonomía, la privacidad y la confidencialidad del ser humano, escribe Freeda Jusino

18 de junio de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La confidencialidad es mucho más que proteger la información clínica. Es lo que permite que niños, niñas y adolescentes se sientan con la seguridad necesaria para hablar de experiencias traumáticas, conflictos o situaciones de violencia, destaca Freeda Jusino. (Shutterstock)

La confidencialidad constituye uno de los principios que sostienen la práctica terapéutica. Sin confidencialidad, difícilmente puede construirse la confianza necesaria para que niños, niñas y adolescentes expresen experiencias que muchas veces no comparten en ningún otro espacio. Desde esa perspectiva, resulta necesario analizar el Proyecto del Senado 1301, que procura permitir que las personas tutoras accedan a las grabaciones de determinadas sesiones terapéuticas.

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ACERCA DEL AUTOR
Freeda Jusino Sierra

Freeda Jusino Sierra

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La autora es trabajadora social y labora también como catedrática auxiliar en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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