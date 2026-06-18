Opinión
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La confidencialidad como garantía del bienestar de la niñez
De aprobarse el Proyecto del Senado 1301, el país iría en retroceso en la protección de derechos que por décadas han buscado fortalecer la dignidad, la autonomía, la privacidad y la confidencialidad del ser humano, escribe Freeda Jusino
18 de junio de 2026 - 5:00 PM
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