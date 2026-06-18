La confidencialidad constituye uno de los principios que sostienen la práctica terapéutica. Sin confidencialidad, difícilmente puede construirse la confianza necesaria para que niños, niñas y adolescentes expresen experiencias que muchas veces no comparten en ningún otro espacio. Desde esa perspectiva, resulta necesario analizar el Proyecto del Senado 1301, que procura permitir que las personas tutoras accedan a las grabaciones de determinadas sesiones terapéuticas.

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