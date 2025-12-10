La congresista Nydia Velázquez y el cascabel al gato de la estadidad
Admitir un estado hispanohablante, con un perfil cultural propio y bien definido, es política y socialmente inviable, opina Rolando Emmanuelli.
10 de diciembre de 2025 - 8:30 PM
Las recientes expresiones de la congresista Nydia Velázquez sobre la estadidad marcaron un giro trascendental en el debate sobre el futuro político de Puerto Rico. Al afirmar sin ambigüedades que la estadidad es imposible, rompió con décadas de silencio calculado dentro del Congreso. Por primera vez, una figura con influencia real dijo en voz alta lo que la historia y el derecho han demostrado por más de un siglo: el sistema territorial de Puerto Rico no fue diseñado para conducirnos a la supuesta igualdad de la estadidad, sino para mantenernos subordinados. Al decirlo, Velázquez le puso el cascabel al gato.
