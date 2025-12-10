Las recientes expresiones de la congresista Nydia Velázquez sobre la estadidad marcaron un giro trascendental en el debate sobre el futuro político de Puerto Rico. Al afirmar sin ambigüedades que la estadidad es imposible, rompió con décadas de silencio calculado dentro del Congreso. Por primera vez, una figura con influencia real dijo en voz alta lo que la historia y el derecho han demostrado por más de un siglo: el sistema territorial de Puerto Rico no fue diseñado para conducirnos a la supuesta igualdad de la estadidad, sino para mantenernos subordinados. Al decirlo, Velázquez le puso el cascabel al gato.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.