La desconfianza en el gobierno de Puerto Rico
La confianza ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, escribe Miguel Rosario
4 de agosto de 2026 - 10:00 PM
4 de agosto de 2026 - 10:00 PM
Puerto Rico vive un momento político complejo. Más allá de las diferencias partidistas que han caracterizado históricamente la vida pública, hoy enfrentamos una crisis más profunda. Se trata de una creciente desconexión entre las instituciones gubernamentales y los ciudadanos. No se trata únicamente de debates sobre presupuestos, educación, energía o status político. El verdadero problema es que cada vez más puertorriqueños perciben que quienes gobiernan están lejos de las preocupaciones reales de la población.
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