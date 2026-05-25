El debilitamiento de la importancia de un título universitario como opción de movilidad social está estrechamente vinculado a la estructura productiva del país. Hace décadas Puerto Rico combina crecimiento económico anémico, alta dependencia de transferencias federales y una base económica frágil junto a un proceso sostenido de terciarización hacia actividades de bajo valor añadido, especialmente en el sector servicios. Estos sectores no exigen educación universitaria ni ofrecen trayectorias salariales que justifiquen la inversión en grados universitarios.

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