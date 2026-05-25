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Manuel Morales Jr.Manuel Morales Jr.
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prima:La desvalorización de títulos universitarios

La caída en la matrícula universitaria no constituye simplemente un problema educativo, escribe Manuel Morales

25 de mayo de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El tradicional sector de empleo a universitarios, la manufactura de avanzada, ha mostrado una capacidad más limitada para generar nuevos puestos. En este contexto, nuestros jóvenes cuestionan el valor práctico de un grado universitario, destaca Manuel Morales. (Archivo)

El debilitamiento de la importancia de un título universitario como opción de movilidad social está estrechamente vinculado a la estructura productiva del país. Hace décadas Puerto Rico combina crecimiento económico anémico, alta dependencia de transferencias federales y una base económica frágil junto a un proceso sostenido de terciarización hacia actividades de bajo valor añadido, especialmente en el sector servicios. Estos sectores no exigen educación universitaria ni ofrecen trayectorias salariales que justifiquen la inversión en grados universitarios.

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Manuel Morales Jr.

Manuel Morales Jr.

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El autor es empresario y profesor adjunto en la Facultad de Empresas del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Además, es instructor de empresarismo en la Cámara de...
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