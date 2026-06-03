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Nehemiah Lebrón GómezNehemiah Lebrón Gómez
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La encíclica papal y la revolución digital

Cambian los imperios, pero no la ambición. Cambian las plataformas, pero no la necesidad de reconocimiento, escribe Nehemiah Lebrón

3 de junio de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El papa León XIV publica su Magnifica Humanitas. Y es que la elección de su nombre no es al azar, su predecesor en nombre León XIII fue el encargado de desarrollar la Doctrina Social de la Iglesia Católica ante la brecha de desigualdad económica creada por la revolución industrial, escribe Nehemiah Lebrón. (The Associated Press)

La encíclica Magnífica Humanidad, recién divulgada, puede leerse como una respuesta teológica al tránsito del neoliberalismo hacia formas tecno feudales de organización social. Friedrich Nietzsche usó en su momento la expresión “ocaso de los ídolos” para describir el momento en que las certezas de una época comienzan a perder su autoridad. Más de un siglo después, la imagen resulta útil para comprender la transformación que atraviesa el capitalismo contemporáneo. Los ídolos del mercado autorregulado, el crecimiento ilimitado y la innovación redentora parecen haber entrado en una fase de transición.

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Papa León XIVInteligencia artificialReligiónIglesia Católica
ACERCA DEL AUTOR
Nehemiah Lebrón Gómez

Nehemiah Lebrón Gómez

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El autor es profesor en la Universidad del Sagrado Corazón donde dicta cursos sobre ética y sociedad. Además, es estudiante doctoral en Princeton Theological Seminary.
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