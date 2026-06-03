La encíclica papal y la revolución digital
Cambian los imperios, pero no la ambición. Cambian las plataformas, pero no la necesidad de reconocimiento, escribe Nehemiah Lebrón
3 de junio de 2026 - 11:00 PM
3 de junio de 2026 - 11:00 PM
La encíclica Magnífica Humanidad, recién divulgada, puede leerse como una respuesta teológica al tránsito del neoliberalismo hacia formas tecno feudales de organización social. Friedrich Nietzsche usó en su momento la expresión “ocaso de los ídolos” para describir el momento en que las certezas de una época comienzan a perder su autoridad. Más de un siglo después, la imagen resulta útil para comprender la transformación que atraviesa el capitalismo contemporáneo. Los ídolos del mercado autorregulado, el crecimiento ilimitado y la innovación redentora parecen haber entrado en una fase de transición.
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