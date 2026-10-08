Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La excelencia universitaria tiene obligaciones
Cornell integra, junto con Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, Dartmouth y UPenn, la Ivy League…Por ello, importa preguntar quién accede a sus recursos y bajo qué condiciones, opina Héctor Navedo
8 de octubre de 2026 - 9:30 PM
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