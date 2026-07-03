La herencia deportiva que nos lleva a Santo Domingo 2026
El desempeño boricua llamó la atención de la prensa y de los observadores internacionales, escribe Félix Huertas
3 de julio de 2026 - 5:00 PM
3 de julio de 2026 - 5:00 PM
El viernes, 24 de julio de 2026, Puerto Rico volverá a desfilar con orgullo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana. Una nueva delegación de atletas tendrá la responsabilidad de representar a nuestro país en el evento multideportivo regional. Como ha ocurrido por casi un siglo, nuestros deportistas cargarán sobre sus hombros las esperanzas de todo un pueblo y continuarán una tradición que ha sido fundamental para la afirmación de nuestra identidad deportiva internacional.
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