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Félix R. Huertas GonzálezFélix R. Huertas González
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La herencia deportiva que nos lleva a Santo Domingo 2026

El desempeño boricua llamó la atención de la prensa y de los observadores internacionales, escribe Félix Huertas

3 de julio de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las victorias en San Salvador despertaron un enorme entusiasmo popular, estimularon la práctica deportiva y fortalecieron la idea de que Puerto Rico podía competir exitosamente frente a otras naciones del Caribe y Centroamérica, destaca Félix Huertas. (CARLA D MARTINEZ FERNANDEZ)

El viernes, 24 de julio de 2026, Puerto Rico volverá a desfilar con orgullo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana. Una nueva delegación de atletas tendrá la responsabilidad de representar a nuestro país en el evento multideportivo regional. Como ha ocurrido por casi un siglo, nuestros deportistas cargarán sobre sus hombros las esperanzas de todo un pueblo y continuarán una tradición que ha sido fundamental para la afirmación de nuestra identidad deportiva internacional.

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Juegos Centroamericanos y del CaribeAtletasComité Olímpico de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Félix R. Huertas González

Félix R. Huertas González

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El autor es Catedrático de la Universidad Ana G. Méndez. Fue presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores.
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