La IA como aliada “inteligente” en el salón de clases
Lejos de ser un atajo para salir del paso, la IA puede convertirse en una compañera que explica de manera clara lo que parece difícil, escribe Celeste Martínez
11 de agosto de 2025 - 10:45 PM
11 de agosto de 2025 - 10:45 PM
Hay ruidos que advierten, otros paralizan y algunos intimidan. Lo desconocido es, a menudo, una experiencia humana que llama al prejuicio o al miedo. Recuerdo mis noches de infancia en casa de mis abuelos en Guayama. Me costaba conciliar el sueño: cada crujido de las paredes de madera me hacía temer el ingreso de un pillo. Con el tiempo crecí y aprendí a convivir con esos misteriosos sonidos. Algo parecido ocurre con muchas personas al escuchar el ruido provocado por la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en nuestras tareas cotidianas.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: