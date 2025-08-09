Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
9 de agosto de 2025
81°ligeramente nublado
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Zoimé Álvarez RubioZoimé Álvarez Rubio
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La importancia de un contrato bien estructurado

Cada vez que se cuestiona la validez de un contrato, se pone en juego la reputación de Puerto Rico como un lugar confiable para hacer negocios, escribe Zoimé Álvarez

9 de agosto de 2025 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Un contrato no es solo un documento. Es una herramienta legal que protege derechos y obligaciones, y que está respaldada por la misma Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, escribe Zoimé Álvarez. (Shutterstock)

Un elemento importante del desarrollo económico es la formalización de contratos bien estructurados. Un contrato bien redactado, con cláusulas claras, y con derechos y obligaciones definidas, no solo protege a las partes involucradas, sino que también sienta las bases para promover un entorno competitivo y saludable para hacer negocios. En ese sentido, Puerto Rico debe proyectarse como una jurisdicción que sigue las mejores prácticas en materia legal y regulatoria. La solidez de nuestros contratos es parte esencial de esa ecuación.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Contratos de gobiernoGobierno de Puerto RicoDesarrollo económico
ACERCA DEL AUTOR
Zoimé Álvarez Rubio

Zoimé Álvarez Rubio

Arrow Icon
Presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: