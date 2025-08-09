La importancia de un contrato bien estructurado
Cada vez que se cuestiona la validez de un contrato, se pone en juego la reputación de Puerto Rico como un lugar confiable para hacer negocios, escribe Zoimé Álvarez
9 de agosto de 2025 - 10:00 PM
Un elemento importante del desarrollo económico es la formalización de contratos bien estructurados. Un contrato bien redactado, con cláusulas claras, y con derechos y obligaciones definidas, no solo protege a las partes involucradas, sino que también sienta las bases para promover un entorno competitivo y saludable para hacer negocios. En ese sentido, Puerto Rico debe proyectarse como una jurisdicción que sigue las mejores prácticas en materia legal y regulatoria. La solidez de nuestros contratos es parte esencial de esa ecuación.
