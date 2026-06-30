Opinión
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La importancia del 4 de julio
La Rebelión de Bacon (1676) y los Códigos de Esclavitud de Virginia (1705) muestran que el verdadero temor de la aristocracia americana era que la servidumbre blanca y negra se uniese en su contra, escribe Adolfo Fortier
30 de junio de 2026 - 8:30 PM
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