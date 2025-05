Ser madre no es solo un título, es un verbo constante que implica estar presente, cuidar, guiar y, sobre todo, amar de forma incalculable. Ser mamá no se aprende leyendo libros, ni se ensaya. Se vive, se siente, porque el amor por un hijo es profundo y transformador. Este escrito no pretende dar consejos, ni hablar de perfección. Mi deseo es abrazar con palabras a todas las madres que están dando lo mejor de sí, muchas veces en silencio. A todas las que luchan, resisten, sueñan con la idea o apenas comienzan este viaje, sepan que no están solas.