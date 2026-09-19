La medida que nos falta
La tecnología puede ayudar a pensar, pero no sustituir el pensamiento
19 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
19 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, conocido como PISA, nació con el siglo como una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sus mediciones permiten observar si los estudiantes de quince años pueden aplicar lo aprendido para comprender información y resolver problemas. El informe de su edición de 2025, publicado este septiembre, recoge la participación de más de 760,000 estudiantes de 91 países y economías. El rigor de su metodología y la continuidad de sus evaluaciones hacen de PISA una de las fuentes más reconocidas para examinar los sistemas educativos.
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