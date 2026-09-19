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Sonia Ivette Vélez ColónSonia Ivette Vélez Colón
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La medida que nos falta

La tecnología puede ayudar a pensar, pero no sustituir el pensamiento

19 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Además de participar del proyecto Leyendo Un Cuento Aprendemos Siempre (LUCAS), los niños llegan al Centro Tecnológico para completar sus tareas y buscar información en las computadoras. (Para Horizonte / Alvin J. Baez)
Nunca habíamos recibido tantas respuestas con tanta rapidez. Pero una respuesta bien redactada puede ser incompleta o falsa. Si se debilita la lectura profunda, disminuye nuestra capacidad para interpretarla, cuestionarla y podemos aceptar como cierto lo que simplemente está bien escrito, expone Sonia Vélez.

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, conocido como PISA, nació con el siglo como una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sus mediciones permiten observar si los estudiantes de quince años pueden aplicar lo aprendido para comprender información y resolver problemas. El informe de su edición de 2025, publicado este septiembre, recoge la participación de más de 760,000 estudiantes de 91 países y economías. El rigor de su metodología y la continuidad de sus evaluaciones hacen de PISA una de las fuentes más reconocidas para examinar los sistemas educativos.

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ACERCA DEL AUTOR
Sonia Ivette Vélez Colón

Sonia Ivette Vélez Colón

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La autora es profesora de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y se desempeñó como directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).
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