“-Cuatro- dijo el Jaguar”. Esta oración inicia la primera novela de Mario Vargas Llosa. Esa novela confirmó hace más de medio siglo mi determinación de continuar el viaje intelectual y emocional empezado en mi niñez que todavía no termina. Gracias a mis muchas décadas como lector, pude haber citado cientos de oraciones literarias que fueron germen de muchos otros viajes. Lo que más valoro de los libros de las que son parte, no es la sacudida que experimenté al leerlos sino el hecho de que se convirtieron en parte de mi vida misma y con permiso de García Márquez, como la recuerdo para contármela. La Ciudad y Los Perros es uno de los libros que me niego a releer, pues ya no soy aquel lector y la vida no puede ser remendada.