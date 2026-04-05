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Rafael Escalera Rodríguez Rafael Escalera Rodríguez
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prima:Entre libros y periódicos

La lectura nos invita a dejar de lado las tensiones de la vida cotidiana y a sumergirnos en la historia contada, escribe Rafael Escalera

5 de abril de 2026 - 10:50 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La lectura nos invita a dejar de lado las tensiones de la vida cotidiana y a sumergirnos en la historia contada, escribe Rafael Escalera (Shutterstock)

“-Cuatro- dijo el Jaguar”. Esta oración inicia la primera novela de Mario Vargas Llosa. Esa novela confirmó hace más de medio siglo mi determinación de continuar el viaje intelectual y emocional empezado en mi niñez que todavía no termina. Gracias a mis muchas décadas como lector, pude haber citado cientos de oraciones literarias que fueron germen de muchos otros viajes. Lo que más valoro de los libros de las que son parte, no es la sacudida que experimenté al leerlos sino el hecho de que se convirtieron en parte de mi vida misma y con permiso de García Márquez, como la recuerdo para contármela. La Ciudad y Los Perros es uno de los libros que me niego a releer, pues ya no soy aquel lector y la vida no puede ser remendada.

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Rafael Escalera Rodríguez

Rafael Escalera Rodríguez

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Socio Administrador y Director de Litigios, Reichard&Escalera
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