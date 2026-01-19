Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Félix S. Vargas
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

La OTAN ante una posible invasión estadounidense en Groenlandia

La pregunta central es si esta organización ha perdido su razón de ser, opina Félix Vargas

19 de enero de 2026 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Manifestantes repudian la pretensión de Donald Trump de invadir Groenlandia. El evanto se produjo en Nuuk, el 17 de enero de 2026. (Evgeniy Maloletka)

La sola mención de una posible intervención de Estados Unidos en Groenlandia debería estremecer a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). No se trata de una teoría conspirativa, sino de un síntoma: cuando el actor principal de una alianza militar contempla presionar o intervenir un territorio perteneciente a un socio, algo esencial se ha roto. Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca, miembro fundador de la OTAN. Si el garante de la “defensa colectiva” amenaza, directa o indirectamente, la soberanía de un aliado, la pregunta es inevitable: ¿a quién protege realmente la OTAN?

Félix S. Vargas

Félix S. Vargas

Estudiante Doctoral en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe
