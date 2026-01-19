La OTAN ante una posible invasión estadounidense en Groenlandia
La pregunta central es si esta organización ha perdido su razón de ser, opina Félix Vargas
19 de enero de 2026 - 6:00 PM
La sola mención de una posible intervención de Estados Unidos en Groenlandia debería estremecer a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). No se trata de una teoría conspirativa, sino de un síntoma: cuando el actor principal de una alianza militar contempla presionar o intervenir un territorio perteneciente a un socio, algo esencial se ha roto. Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca, miembro fundador de la OTAN. Si el garante de la “defensa colectiva” amenaza, directa o indirectamente, la soberanía de un aliado, la pregunta es inevitable: ¿a quién protege realmente la OTAN?
