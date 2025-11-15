La paradoja del elefante encadenado
El síndrome del impostor describe un patrón psicológico en el que una persona se convence de que no merece sus logros, escribe Alberto Morales Aponte
15 de noviembre de 2025 - 10:00 PM
Dudar de uno mismo, incluso frente al éxito, es más común de lo que parece. El síndrome del impostor describe un patrón psicológico en el que una persona se convence de que no merece sus logros, teme ser “descubierta” como un fraude y atribuye sus éxitos a la suerte o a la ayuda de otros, a pesar de evidencia sólida sobre su capacidad. Este fenómeno, descrito por las psicólogas Pauline Rose Clance y Suzanne Imes en 1978, refleja una desconexión entre la realidad objetiva y la autopercepción interna. En otras palabras, la mente, cuando se llena de duda, puede convertirse en su propio obstáculo.
