15 de noviembre de 2025
Alberto J. Morales Aponte
prima:La paradoja del elefante encadenado

El síndrome del impostor describe un patrón psicológico en el que una persona se convence de que no merece sus logros, escribe Alberto Morales Aponte

15 de noviembre de 2025 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El síndrome del impostor describe un patrón psicológico en el que una persona se convence de que no merece sus logros, escribe Alberto Morales Aponte (Shutterstock)

Dudar de uno mismo, incluso frente al éxito, es más común de lo que parece. El síndrome del impostor describe un patrón psicológico en el que una persona se convence de que no merece sus logros, teme ser “descubierta” como un fraude y atribuye sus éxitos a la suerte o a la ayuda de otros, a pesar de evidencia sólida sobre su capacidad. Este fenómeno, descrito por las psicólogas Pauline Rose Clance y Suzanne Imes en 1978, refleja una desconexión entre la realidad objetiva y la autopercepción interna. En otras palabras, la mente, cuando se llena de duda, puede convertirse en su propio obstáculo.

Tags
Salud mentalEmpleoscompetencia de talentos
ACERCA DEL AUTOR
Alberto J. Morales Aponte

Alberto J. Morales Aponte

Arrow Icon
El autor es psicólogo, manejador de crisis y experto en terapia dialéctico conductual e hipnosis clínica
