El proceso penal en Puerto Rico tiene varias etapas. El inicio supone la presentación de la denuncia y celebración de una vista de determinación de causa probable para arresto (Regla 6 de Procedimiento Criminal). El siguiente paso es la vista preliminar. El objetivo de la vista preliminar es determinar si existe causa probable para acusar por un delito grave. Es decir, que se configuran todos los elementos del delito y que la persona imputada fue quien lo cometió ( Pueblo v. López Camacho (1970).

