Opinión
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La propuesta de eliminar la licencia en Relaciones Públicas es un peligro para el país
En ausencia de regulación, se diluyen los estándares mínimos de práctica profesional, abriendo la puerta a la desinformación, la manipulación de mensajes y la falta de rendición de cuentas, opina Edaliz Ferrer
31 de marzo de 2026 - 9:00 PM
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