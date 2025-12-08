Opinión
Cuando la publicidad reemplaza la política pública
La Procuradora de las Mujeres debe fiscalizar al Estado, no promover acuerdos privados para trasladar a víctimas de violencia doméstica que ponen en riesgo la seguridad de sobrevivientes y albergues, dice Cristina Parés Alicea
8 de diciembre de 2025 - 5:00 PM
