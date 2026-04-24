La reclasificación del cannabis: de industria a ecosistema terapéutico
Esta terapia merece el mismo rigor científico que cualquier otra herramienta médica, escribe Jaime Claudio
24 de abril de 2026 - 5:06 PM
El pasado miércoles, 22 de abril de 2026, el Departamento de Justicia federal anunció la reclasificación inmediata del cannabis, en lo que se registra de Schedule I a Schedule III, en la Ley de Sustancias Controladas. Para muchos fue una noticia más. Para quienes llevamos una década trabajando con miles de pacientes en el programa de cannabis medicinal de Puerto Rico fue la confirmación de lo que la evidencia clínica ya decía: esta terapia merece el mismo rigor científico que cualquier otra herramienta médica.
