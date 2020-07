La responsabilidad de alimentar a nuestra gente

El pasado 16 de julio, el Tribunal de Apelaciones desestimó la demanda en la que se solicita que se abran los comedores escolares para atender el hambre de nuestras comunidades. En la sentencia, el Tribunal descarta los argumentos legales de los grupos demandantes. El dictamen del tribunal descarta el hambre de nuestra gente. Además, descarta la obligación del gobierno de proveer las necesidades básicas del pueblo.

La sentencia cuestiona que en Puerto Rico exista necesidad de alimentación. Conceptualmente, los cuestionamientos sobre la pobreza y el hambre representan, en ocasiones, una desconexión vivencial con los sectores empobrecidos en Puerto Rico. En otras ocasiones la duda proviene de una perspectiva ideológica generalizada que ubica en las personas pobres la responsabilidad de su pobreza.

En contraste, las investigaciones recientes sobre este tema apuntan a que en efecto hay hambre en Puerto Rico producto de la pérdida de empleo e ingresos a causa de la pandemia.

La sentencia establece que el gobierno no tiene una obligación de proveer alimentación a su ciudadanía. El Tribunal concluye: “En vista de lo anterior, no podemos aceptar la pretensión de los demandantes apelados de que este Tribunal interprete el derecho a la vida reconocido en la Constitución de Puerto Rico para convertirlo, de una obligación negativa de respetarla, en una obligación positiva de sustentarla”. Esta conclusión descansa en un acercamiento textualista y conservador de los derechos constitucionales. Según la sentencia, la Constitución solo establece deberes negativos y no afirmativos. En otras palabras, y con respecto al derecho a la vida consagrado en la Constitución de Puerto Rico, el Tribunal interpreta que el gobierno de Puerto Rico solo está obligado a no matarnos, pero no está obligado a mantenernos vivas.

PUBLICIDAD

Una de las fuentes que utiliza el Tribunal de Apelaciones en apoyo a su conclusión son unas expresiones del constitucionalista norteamericano Erwin Chemerinsky. En la cita que se incluye en la sentencia, el autor critica que la Constitución de Estados Unidos es una carta de libertades negativas -derechos que restringen al gobierno- y que no le obligan a actuar (mi traducción, citado en la página 46 de la Sentencia). Sin embargo, una búsqueda no muy complicada me llevó a otro escrito del mismo autor en el que argumenta todo lo contrario. En el artículo “Making the right case for a constitutional right to minimum entitlements” de 1993, Chemerinsky argumenta que la Constitución de Estados Unidos sí establece un deber afirmativo del gobierno a proveer el sustento necesario para la vida como parte del derecho a la vida. Específicamente afirma que: “cuando el gobierno no proporciona una subsistencia mínima, el efecto es negar la vida de las personas sin el debido proceso legal. Incluso si las personas no mueren realmente por la falta de necesidades básicas, los efectos adversos sobre la calidad de vida del hambre, la falta de vivienda y la falta de atención médica son suficientes para constituir una privación”.

La Constitución de Puerto Rico afirma el derecho a la vida y a la dignidad humana. En Puerto Rico hay hambre y el gobierno es responsable de proveer las necesidades básicas de las personas que vivimos en estas islas.