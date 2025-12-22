La retórica sobre la desigualdad en asignaciones federales
¿Ha visto usted que en Estados Unidos se indemnice a los afroamericanos por los siglos de esclavitud que vivieron sus antepasados? Cuestiona Armando Valdés
22 de diciembre de 2025 - 10:00 PM
Con mucha frecuencia, vemos en medios de comunicación reportajes que reseñan la desigualdad entre las cantidades de fondos federales asignados a Puerto Rico en comparación con otras jurisdicciones estadounidenses. Hasta no hace tanto tiempo, estas informaciones eran utilizadas por el movimiento anexionista para argumentar en contra del Estado Libre Asociado y a favor de la estadidad. Como dijera Carlos Romero Barceló, “la estadidad es para los pobres”, por la cantidad adicional de fondos federales que recibiríamos para programas en pro de los más necesitados, como un estado de la unión norteamericana.
