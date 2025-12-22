Con mucha frecuencia, vemos en medios de comunicación reportajes que reseñan la desigualdad entre las cantidades de fondos federales asignados a Puerto Rico en comparación con otras jurisdicciones estadounidenses. Hasta no hace tanto tiempo, estas informaciones eran utilizadas por el movimiento anexionista para argumentar en contra del Estado Libre Asociado y a favor de la estadidad. Como dijera Carlos Romero Barceló, “la estadidad es para los pobres”, por la cantidad adicional de fondos federales que recibiríamos para programas en pro de los más necesitados, como un estado de la unión norteamericana.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.