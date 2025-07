Es preocupante que todavía no se entienda con claridad la importancia que tiene la evaluación en el sistema universitario y en toda institución de enseñanza. La evaluación es inherente al proceso pedagógico. Por eso, todo docente debe conocer qué estadísticas sobre el aprendizaje se producen en la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué significa esto? Que se debe apoyar la oficina de planificación y evaluación. No podemos esperar que los datos se obtengan por las exigencias de las casas acreditadoras o esperar a que esto lo exija la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) sino que deben ser producidos también por nuestra institución para iluminar nuestra práctica diaria.