9 de septiembre de 2025
79°tormenta
OPINIÓN
Punto de vista
Eduardo A. Lugo HernándezEduardo A. Lugo Hernández
prima:La violencia juvenil nace en la desigualdad

El fracaso de las políticas punitivas exige un giro hacia la reducción de la pobreza y la inversión en educación y comunidades, señala Eduardo Lugo Hernández

9 de septiembre de 2025 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El fracaso de las políticas punitivas exige un giro hacia la reducción de la pobreza y la inversión en educación y comunidades, señala Eduardo Lugo Hernández

Mucho se ha hablado en estas semanas acerca de los incidentes de violencia que han involucrado a jóvenes en el archipiélago. Preocupan algunas reacciones que ponen el peso de este problema estructural en las familias y, peor aún, insisten en un modelo punitivo para el cual existe evidencia de que no funciona. El castigo solo empuja a los jóvenes —en su mayoría pobres y racializados (negros)— a ingresar al sistema penal. Desde la “Mano Dura” del exgobernador Pedro Rosselló hemos visto diversas versiones de esta estrategia, sin éxito alguno, porque la ciencia demuestra que no fomenta destrezas de convivencia. Castigar puede dar un falso sentido de seguridad a un sector de la población, pero no atiende el problema de raíz.

Criminalidad en Puerto Ricojóvenes adultosAdolescentesviolencia machistaAcoso escolar
ACERCA DEL AUTOR
Eduardo A. Lugo Hernández

Eduardo A. Lugo Hernández

Arrow Icon
Doctor en Psicología y Catedrático Auxiliar de la UPR en Mayagüez
