Mucho se ha hablado en estas semanas acerca de los incidentes de violencia que han involucrado a jóvenes en el archipiélago. Preocupan algunas reacciones que ponen el peso de este problema estructural en las familias y, peor aún, insisten en un modelo punitivo para el cual existe evidencia de que no funciona. El castigo solo empuja a los jóvenes —en su mayoría pobres y racializados (negros)— a ingresar al sistema penal. Desde la “Mano Dura” del exgobernador Pedro Rosselló hemos visto diversas versiones de esta estrategia, sin éxito alguno, porque la ciencia demuestra que no fomenta destrezas de convivencia. Castigar puede dar un falso sentido de seguridad a un sector de la población, pero no atiende el problema de raíz.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu