Hace algunos años llegué confiada al aeropuerto. Maleta en mano, iba entusiasmada para abordar un vuelo a Tortola, acompañada de dos amigas. Todos los planes estaban listos y el viaje prometía ser memorable. Sin embargo, surgió un pequeño problema. Mi vuelo era al día siguiente. Asumí que viajaba el mismo día que mis amigas. Me inventé una verdad que no existía. Igual que hace hoy ChatGPT, llegué a conclusiones que sonaban perfectamente lógicas, aunque eran incorrectas. Este concepto se conoce como alucinaciones de IA.

