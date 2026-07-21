Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Las dos nacionalidades del puertorriqueño
La desinformación sobre la identidad, nacionalidad y ciudadanía de los puertorriqueños no se atiende con un discurso grandilocuente ni comprando el endoso de los congresistas de Washington, opina Orlando Parga
21 de julio de 2026 - 11:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.