El estadoismo “omnipotente”
Es momento de que anexionistas y separatistas expliquen, sin subterfugios, cómo han de convencer a la nacionalidad puertorriqueña que sea nación política, escribe Eudaldo Báez Galib
19 de junio de 2026 - 10:45 PM
19 de junio de 2026 - 10:45 PM
Las incidencias actuales sobre corruptelas sancionadas por la gobernación novoprogresista, ha madurado el inevitable momento de exigir al estadoismo sincerarse. Pues ha vivido un siglo de promesas, plebiscitos, triquiñuelas electorales, “banquete total” (con seriecísimas implicaciones judiciales), proyectos de ley congresional y mucha fanfarria. Y al independentismo justificarse electoralmente, pues no logra romper el techo electoral del poco por ciento aun exigiendo el derecho válido a la soberanía nacional.
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