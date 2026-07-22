Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
22 de julio de 2026
80°Lluvias dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Adi Martínez RománAdi Martínez Román
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Las raíces de nuestra discordia

Corremos el riesgo de seguir cometiendo el mismo error de ahogarnos en discordias interminables sobre lo que Estados Unidos hará o no hará, sin poder precisar lo que estaríamos dispuestos a aceptar o no, escriben Adi Martínez y Edoardo Ortiz

22 de julio de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Cúpula del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D. C.
Desde el 25 de julio de 1952 hasta el caso de Sánchez Valle vs. ELA, debatimos incesantemente si el Estado Libre Asociado de Puerto Rico estaba sujeto a los poderes plenarios del Congreso como territorio “no-incorporado”, señala Adi Martínez. (Shutterstock)

Las riñas tóxicas sobre el status político propician daño incalculable a Puerto Rico. Esos debates solo aportan a la permanencia de la gobernanza colonial de Estados Unidos por más de 125 años. Los boricuas contra boricuas hemos contribuido activamente a la no solución del problema, al enfocarnos solamente en nuestras divisiones, lo que invisibiliza la misma fuente de la ambigüedad que fomenta esta discordia.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Status de Puerto RicoCongreso de Estados UnidosEstados UnidosEstado Libre Asociadoestadidad
ACERCA DEL AUTOR
Adi Martínez Román

Adi Martínez Román

Arrow Icon
La autora fue una de las fundadoras de la organización Right To Democracy. Es codirectora de la entidad y fue comisionada de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: