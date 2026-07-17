El patriota de Barranquitas
Luis Muñoz Rivera adaptó su estrategia sin abandonar sus principios
17 de julio de 2026 - 11:10 PM
17 de julio de 2026 - 11:10 PM
Desde que era joven, cada 17 de julio viajaba a Barranquitas, en el corazón de las montañas de Puerto Rico, para los actos de recordación de Luis Muñoz Rivera. Aquellos actos me enseñaron que la historia no solo se estudia: también se hereda. Muñoz Rivera fue poeta, periodista, dirigente político, Comisionado Residente en Washington y padre de Luis Muñoz Marín, nuestro primer gobernador electo. Pero, sobre todo, fue un patriota que dedicó su vida a una pregunta que todavía nos acompaña: ¿puede Puerto Rico defender su dignidad y gobernarse a sí mismo bajo la soberanía de una potencia mayor?
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