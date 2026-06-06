Inglaterra es un país de tradiciones muy arraigadas, como la del té de la tarde o el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. Pero una de las más singulares es el evento conocido como “Speakers’ Corner”, que se celebra todos los domingos desde 1872 en Hyde Park, localizado en pleno corazón de Londres. Durante este evento, cualquier persona puede dar un discurso sobre cualquier tema. Las únicas reglas son que no se puede incitar a la violencia o utilizar micrófonos o altavoces. No es necesario obtener ningún permiso, inscribirse en un registro o pagar alguna cuota. Cada orador trae consigo la pequeña plataforma en donde se subirá para dar su discurso. Originalmente se utilizaban las cajas de madera donde se transportaba el jabón. De ahí la expresión inglesa “to get on the soapbox” para referirse a la acción de dar un discurso. En Puerto Rico utilizábamos la expresión “treparse en la lata de galletas”, porque los oradores de antaño se subían en estos recipientes metálicos para ganar altura y ser vistos por la multitud. Hoy en día es más común que utilicen cajas de plástico en las que se reparte la leche o pequeñas escaleras plegables como tarima.