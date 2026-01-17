En nuestro diario vivir, las redes sociales se han convertido en la herramienta de comunicación más poderosa de nuestro tiempo. No solo informan: moldean opiniones, emociones y hasta juicios públicos. En las plataformas digitales se producen foros abiertos en los que cualquier persona puede opinar, debatir y reaccionar en tiempo real ante lo que se denuncia que pasa o que en efecto ocurre en nuestro país y en otros lugares del mundo. En esos espacios digitales ha ido tomando fuerza un fenómeno cada vez más evidente: el síndrome del “yo sé”.

