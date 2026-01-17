Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Leslie Torres
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Las redes y el síndrome del “yo sé”

La seguridad con la que opinamos en las redes invita a preguntarnos qué sabemos de verdad y qué solo repetimos, señala Leslie Torres

17 de enero de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las redes sociales, lejos de fomentar el aprendizaje colectivo, muchas veces premian la seguridad absoluta. El algoritmo amplifica a quien habla con más firmeza, no necesariamente a quien investiga mejor, señala Leslie Torres. (Shutterstock)

En nuestro diario vivir, las redes sociales se han convertido en la herramienta de comunicación más poderosa de nuestro tiempo. No solo informan: moldean opiniones, emociones y hasta juicios públicos. En las plataformas digitales se producen foros abiertos en los que cualquier persona puede opinar, debatir y reaccionar en tiempo real ante lo que se denuncia que pasa o que en efecto ocurre en nuestro país y en otros lugares del mundo. En esos espacios digitales ha ido tomando fuerza un fenómeno cada vez más evidente: el síndrome del “yo sé”.

Leslie Torres

Leslie Torres

Estratega de Comunicaciones.
