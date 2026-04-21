En Puerto Rico se habla mucho de crisis alimentaria como si fuera un problema nuevo. No lo es. La diferencia es que antes el país tenía una base agrícola mucho más fuerte, más diversa y más cercana a la vida diaria de la gente. Durante las últimas décadas del siglo XIX, el café llegó a ser uno de los productos agrícolas más importantes de la isla, especialmente en la región montañosa. Pero aquella agricultura no vivía solo del café: en las fincas también se sembraban plátanos, farináceos, cítricos y otros frutos menores que sostenían la alimentación familiar, diversificaban el ingreso y mantenían la tierra en producción continua.

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