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Javier Pérez LafontJavier Pérez Lafont
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Lección olvidada: agricultura de subsistencia y seguridad

Es preciso recuperar la enseñanza de la agricultura de subsistencia como estrategia crucial, opina Javier E. Pérez Lafont

21 de abril de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En la foto Fabián Seda toca una plántula de lechuga que su papa Milton va a sembrar. (WANDA LIZ VEGA)

En Puerto Rico se habla mucho de crisis alimentaria como si fuera un problema nuevo. No lo es. La diferencia es que antes el país tenía una base agrícola mucho más fuerte, más diversa y más cercana a la vida diaria de la gente. Durante las últimas décadas del siglo XIX, el café llegó a ser uno de los productos agrícolas más importantes de la isla, especialmente en la región montañosa. Pero aquella agricultura no vivía solo del café: en las fincas también se sembraban plátanos, farináceos, cítricos y otros frutos menores que sostenían la alimentación familiar, diversificaban el ingreso y mantenían la tierra en producción continua.

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Agricultura en Puerto RicoCambio climáticoDesarrollo sostenibleEducación
ACERCA DEL AUTOR
Javier Pérez Lafont

Javier Pérez Lafont

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El autor es especialista en economía agrícola, agro empresarismo y gerencia de proyectos. Se desempeña como decano interino de asuntos académicos en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado y...
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