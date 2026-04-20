Opinión
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Los cráteres de la Luna y las carreteras de Puerto Rico
Los astronautas que el otro día se pasearon por el lado oscuro de la Luna quedarían maravillados con los brincos y jamaqueones que a diario experimentamos los automovilistas boricuas, opina Orlando Parga
20 de abril de 2026 - 3:00 PM
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