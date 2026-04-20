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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Los cráteres de la Luna y las carreteras de Puerto Rico

Los astronautas que el otro día se pasearon por el lado oscuro de la Luna quedarían maravillados con los brincos y jamaqueones que a diario experimentamos los automovilistas boricuas, opina Orlando Parga

20 de abril de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Asombrados quedarían de nuestra inventiva porque, además de los hoyos de la carretera, nos hemos inventado en esta bendita isla este concepto de “man-made potholes”, cuando el contratista tapa los hoyos, pero a la vez crea otros más profundos dejando hundidas en el bitumul las tapas de las alcantarillas, asegura Orlando Parga. (Ramn "Tonito" Zayas)

La gobernadora Jenniffer González logró el visto bueno de la Junta de Control Fiscal Federal para asignar $94 millones con el objetivo de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) rehabilite carreteras. ¡Aleluya! Así gritaron a coro los amortiguadores y el tren delantero de mi carrito, hastiados del incesante castigo que representa siquiera un corto viaje a la farmacia de la esquina.

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