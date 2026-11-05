Los fondos para las amas de llave
Necesitamos una estructura uniforme que defina los criterios del programa, opina José Acarón
5 de noviembre de 2026 - 10:00 PM
5 de noviembre de 2026 - 10:00 PM
Puerto Rico debe reconocer como un paso positivo la asignación de $20 millones para el Programa de Amas de Llaves. Es una inversión necesaria para apoyar personas mayores y otras poblaciones elegibles que necesitan asistencia para continuar viviendo en sus hogares con seguridad y dignidad. La asignación contempla servicios de nutrición, higiene, cuidado personal, asistencia en el hogar y apoyo a la salud. La necesidad es indiscutible. Cada vez son más las familias que enfrentan la difícil realidad de atender una persona mayor con fragilidad, sin contar con recursos ni una red familiar que pueda asumir todas las responsabilidades del cuidado.
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