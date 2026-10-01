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Lo primero que debería hacer la Junta tras su reconstitución es establecer normas de contratación pública transparentes, opina Peter Roff

30 de septiembre de 2026 - 6:24 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La réplica de Colón Ortiz de “asegurarse de que se firme el contrato” debería convertirse en sinónimo de todo lo que los puertorriqueños sospechan ahora que está ocurriendo: decisiones tomadas a toda prisa, a puerta cerrada, por personas con intereses propios, señala Peter Roff. (Ramon "Tonito" Zayas)

La conducta del Zar de la Energía en Puerto Rico, Josué Colón Ortiz, dista mucho de ser irreprochable. La última acusación en su contra es que, en agosto pasado, envió un correo electrónico a sus subordinados indicándoles que “se aseguraran de que se firmara el contrato”. Esto se produce cuando circulaban serias preocupaciones sobre un reciente acuerdo para reparar y mejorar la red eléctrica de la isla, gravemente dañada y operando de forma deficiente.

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El autor es periodista, comentarista y analista político. Colabora con varias organizaciones de política pública como Frontiers of Freedom, entre otras.
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