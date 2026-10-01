La conducta del Zar de la Energía en Puerto Rico, Josué Colón Ortiz, dista mucho de ser irreprochable. La última acusación en su contra es que, en agosto pasado, envió un correo electrónico a sus subordinados indicándoles que “se aseguraran de que se firmara el contrato”. Esto se produce cuando circulaban serias preocupaciones sobre un reciente acuerdo para reparar y mejorar la red eléctrica de la isla, gravemente dañada y operando de forma deficiente.

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