LUMAZO: Definirlo como golpe con una luma sería pecar de facilismo lexical. Lo irónico de todo esto es que luma es el nombre de un árbol (Amomyrtus luma) de la familia de las mirtáceas que crece en los bosques templados de Chile y Argentina, (no sé si en Canadá) y cuyas ramas sirvieron para la construcción de porras o macanas de la policía con las que propinaron golpes a ciudadanos díscolos. Para disimular su violenta incompetencia, Luma Energy utilizó el verde chatré -caricatura del verde dólar- como color publicitario para que el golpe se sienta como un sopapo vegetal o un bofetón renovable, similar al barroquismo sutil de Cristobal Colón cuando, en su Diario, describió una palma como una “disformidad fermosa”. Un lumazo es entonces un golpe cínico de astucia empresarial, único y perpetuo, es decir un monopolio energético chupa billetes con nombre de árbol que se propone acabar con más de dieciséis mil millas de árboles y para lo cual necesita doscientos millones adicionales. Ya lo dijo Mafalda: “nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás.” Oraciones frecuentes: Si me cancelas el contrato te doy un lumazo.

LUMBARGO: En “Botella al mar para el dios de las palabras” Gabriel García Márquez se quejó de que la palabra condoliente, que se explica por sí sola y que tanta falta nos hace, aún no existía en el diccionario. Lo mismo sucede con la palabra lumbargo. Cualquiera que haya experimentado las explicaciones baratas de Fermín Fontanés, a quien le debemos el peor contrato de nuestra historia, debió sentir esa mezcla de robo legal, de ocupación, de hurto, de embargo en el que nos deja Luma Energy todas las semanas. No diga “relevos de carga”, diga lumbargo; no diga “interrupción de servicio programada”, diga lumbargo; no diga “fluctuación de voltaje”, diga lumbargo.