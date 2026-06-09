Malinchismo y cultura puertorriqueña: la tensión persistente
Revalorizar lo puertorriqueño no implica rechazar lo global, sino afirmar con claridad que la cultura propia posee igual dignidad, escribe Miguel Rosario
9 de junio de 2026 - 10:15 PM
9 de junio de 2026 - 10:15 PM
El término “malinchismo” proviene del contexto mexicano, pero su esencia —la preferencia por lo extranjero sobre lo propio— encuentra paralelos claros en la cultura contemporánea y particularmente en Puerto Rico. El concepto remite a la figura de La Malinche, intérprete indígena de Hernán Cortés, convertida históricamente en símbolo de traición y de subordinación cultural ante el colonizador. Esta imagen permite interpretar críticamente ciertas dinámicas culturales de la isla (Spinoso Arcocha 2026).
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